Ankara tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma dönemi nedeniyle Ankara'nın merkezi noktalarından Kızılay meydanı ve çevresi sessizliğe büründü.