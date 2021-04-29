Ankara tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü
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Ankara tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma dönemi nedeniyle Ankara'nın merkezi noktalarından Kızılay meydanı ve çevresi sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma dönemi nedeniyle Ankara'nın merkezi noktalarından Kızılay meydanı ve çevresi sessizliğe büründü.

Ankara tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü
Ankara tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü
Ankara tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü
Ankara tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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