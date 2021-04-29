Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak "tam kapanma"nın başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak "tam kapanma"nın başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Tam kapanma öncesi Kocaeli'de trafik yoğunluğu gözlendi.

Evlerine dönmek isteyenler, şehir içi yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ile Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların evlerine çekildiği görüldü.

Karabük

Karabük'te de kısıtlama öncesi il merkezi ve ilçelerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun adreslerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile kent meydanı sessizliğe büründü.

Kolluk kuvvetleri, belirledikleri noktalarda denetimlere başladı.

Bartın

Bartın'da "tam kapanma" öncesi kent merkezinde pazaryeri ve marketlerde yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 19.00 itibarıyla boşaldı.

Yine kısıtlama öncesi yoğun araç trafiğinin görüldüğü Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ile jandarma ekipleri kavşak ve belirli yerlerde kontrol noktası oluşturdu.

Bolu

Bolu'da, "tam kapanma" öncesinde il merkezindeki pazar alanları ile işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın başlaması ile kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boşaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunanlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Sokaktaki kişilerin kısıtlamadan muaf olduklarına dair belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ayrıca, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, giriş-çıkış yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izni olup olmadığını kontrol ediyor.

Düzce

Düzce'de kentin yaya ve araç trafiğinin en işlek olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Kültür Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz