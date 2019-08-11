Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

11.08.2019 13:43

Ulaştırma ve Altyapı Barkanı Turhan, "Türkiye ile İran arasında yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Ekspresi, uzun bir aradan sonra tekrar Ankara-Tahran arasında seferlerine başlayacak" dedi.