Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Barkanı Turhan, "Türkiye ile İran arasında yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Ekspresi, uzun bir aradan sonra tekrar Ankara-Tahran arasında seferlerine başlayacak" dedi.

11.08.2019 13:43
Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Barkanı Turhan, "Türkiye ile İran arasında yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Ekspresi, uzun bir aradan sonra tekrar Ankara-Tahran arasında seferlerine başlayacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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