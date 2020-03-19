ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2 ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2.

ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2 Kaynak: DHA