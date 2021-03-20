Ankara Sözleşmesi nedir? Ankara Sözleşmesi maddeleri nedir? Ne zaman yürürlüğe girecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılan ilk oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." dedi. Peki, Ankara Sözleşmesi nedir? Ankara Sözleşmesi maddeleri nedir? Ne zaman yürürlüğe girecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, A Haber'de katıldığı programda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ANKARA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Ankara Sözleşmesini hazırladıklarını açıkladı:

"İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalanırken, Kadına karşı şiddetle mücadele için imzalanmış bir sözleşme... Son yıllarda sözleşme üzerinden farklı lobilerin yapıldığını gördük. Muhalefetin sahiplendiği bir sözleşme değildi. Ancak bu sene temmuz ayından itibaren, tamamen muhalefet etmek amacıyla kampanya yürüttüler.

CHP'li Özgür Özel'i Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözlerinden dolayı kınıyorum. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışma kutuplaşma bizi, 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz."

"SÖZLEŞMEDEKİ BAZI KAVRAMLAR TÜRK AİLE YAPISINI HEDEF ALIYOR"

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadın haklarını iyileştirmek ve kadına yönelik şiddetle tam manasıyla mücadele etmek maksadıyla imzalandığına işaret eden Kaya, "Ancak gelinen noktada sözleşmedeki bazı kavramların, Türkiye'nin aile yapısını hedef alan, toplum ve aile değerlerine uygun olmayan eylemlerin ve söylemlerin olduğu noktaya çekildiğini gördük. İstanbul Sözleşmesi, bazı odaklar tarafından cinsiyetsizliğin ve kadın ile erkek düşmanlığının arka planı haline getirildi. Bu bakımdan sözleşmenin feshedilerek kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konusunda kararlılıkla çok daha iyi ve net adımlar atmaya devam edeceğiz. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, kadının hakları korunursa bireysel ve toplumsal kalkınma ve iyileşme güçlü olur. Bu nedenle 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADIN HAKLARININ TEHLİYE GİRMESİ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye'nin "aileerkil" bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Kaya, bu aile yapısının bozulmaması için kadına da erkeğe de bazı vazifelerin düştüğünü dile getirdi.

Türk toplumunu ve nesilleri ayakta tutan şeyin bu güçlü aile yapısı olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Bu aile yapımızı tehdit edecek her türlü şeyin karşısında yer almamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi ne yazık ki kadını ve erkeği kimliksizleştirerek farklı noktaya çekmek isteyenlerin savunduğu, arkasına sığındığı bir mesele haline geldi. Söz konusu sözleşmenin feshedilmesiyle kadın haklarının tehlikeye girmesi asla ve asla söz konusu değildir. Sosyal medyada ve yapılan bir takım eylemlerde kadın haklarını ihlal ettiğimiz noktasında söylenen şeyler gerçek dışıdır. Sözleşmeden çıkılmasıyla kadını şiddete açık hale getiren bir karar alınmış gibi lanse ediliyor, bu gerçek dışıdır. Toplumun ve insanların vicdanını, bu şekilde galeyana getirmek isteyenler konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Yine vurgulamak istiyorum. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve CEDAW Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, aynı kararlılıkla uygulanmaya devam ediyor. Yeni uygulamaya geçirdiğimiz İnsan Hakları Eylem Planımız'da büyük reformlar var. Kadınların güçlendirilmesi ve korunmasına dair de çok ciddi reform planlarımız İnsan Hakları Eylem Planı'nda da mevcut. Bu planda kadın konusuna verdiğimiz önem ve değer, geniş yelpazede kadınlarımızın yanında ne kadar güçlü bir iradeyle bulunduğumuzun da aslında son göstergesi."

"HERKESİN HUKUKUNUN GARANTİ ALTINA ALINACAĞI YENİ DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "İstanbul Sözleşmesi, sanki kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda tek bir dayanakmış gibi oluşturulan algı yanlış. Türkiye, hukuk dinamiğiyle mağdur olan kadını da erkeği de koruyacak bir hukuk anlayışına sahiptir. Kadına ve insana şiddet konusunda asla taviz vermeden çok daha güçlü ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Şu anda sözleşmeden çıktık ancak evrensel insani değerlere uygun, toplumsal dokumuzu, manevi, ahlaki değerlerimizi gözeten, herkesin hukukunun garanti altına alınacağı yeni düzenlemeler yapacağız. Türkiye, bütün manevi değerlerini bir sözleşmeyle koruyacak ya da yine bir sözleşmeyle de bozacak ülke değildir. Sözleşmeyi feshetmemizi, 'toplumsal bir çözülme yaşayacağız' şeklinde yorumlayan bazı kesimler var. Bunu da şiddetle reddediyoruz." diye konuştu.

Kaya, İstanbul Sözleşmesi, toplumun büyük kesiminde rahatsızlık verici bir duruma ulaştıysa, bu kesimini de dikkate alarak ortaya çıkan ikiliğin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Yasalar, anayasalar ve uluslararası sözleşmelerin, değişmez kaideler ve ilahi kanunlar olmadığının altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini 'büyük bir talihsizlik ve çağdışılık' olarak yorumlayanlar da bu sözleşmeden çekilen sadece Türkiye'ymiş gibi davrananlar da aslında bunu çok iyi biliyorlar. Bu tartışmalı sözleşme, aslında birçok Avrupa ülkesinin parlamentosundan geçmedi. Aile yapısını bozduğu için bu sözleşmeyi reddeden ülkeler oldu. Mesela İngiltere'nin de aralarında olduğu Slovakya, Macaristan, Polonya gibi bazı ülkeler onaylamayı reddederek sözleşmeden çekildi, bir kısmı da onayladıktan sonra geri çekilmek için adım attı. Fransa ve Almanya'nın sözleşmeye şerh koyduğunu biliyoruz. Hırvatistan da sözleşmeden çekilmek istiyor."

"ANKARA MUTABAKATI DENİLEN YENİ BİR ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYMAYI PLANLIYORUZ"

AK Parti'nin kurulduğu günden beri kadının ve ailenin yanında olduğunu ifade eden Kaya, dertlerinin kadını ve aileyi güçlendirmek ve korumak olduğunu, kadını korumanın toplumun her bir ferdini güvence altına almak demek olduğunu söyledi.

Sözleşmenin iptalini isteyen çevrelerin de sözleşmeyi savunan çevrelerin de fikirlerinin çok değerli olduğunu dile getiren Kaya, "Toplumun farklı kesimlerinden gelen eleştirileri ve uyarıları hiç kimse hiçe sayamaz. Muhalif kesimlerin eleştiri ve uyarılarını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Yapacağımız yeni hukuki düzenlemelerde toplumsal mutabakatın oluşumuna özen göstereceğiz. Bu konuda da Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık, bakmayacağız. Şiddetin normalleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, hayvana, bitkiye kısacası şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceğiz, bu konuda çok önemli adımları attık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin sözleşmenin feshedilmesine karşı tepkilerini de değerlendiren Kaya, "Her şeye karşı olan muhalefet, sözleşmenin iptalinden sonra neredeyse şiddet çağrısında bulunacak noktaya geldi. Onlara da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Her türlü şiddet ihtimalinin tam karşısında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kadınların hukukuna sahip çıkacağına dair söz vermiş. İyi etmiş de önce CHP bünyesindeki kadınların hukukuna sahip çıkmasını tavsiye ederiz kendisine. Sözleşmenin iptali üzerinden ucuz popülizm yerine CHP teşkilatları içerisinde tacize, tecavüze uğrayan kadınların hukukuna sahip çıksın ve bu CHP'li haydutlara gereken cezayı parti içerisinde versin." şeklinde konuştu.

ANKARA SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NEDİR?

Ankara Sözleşmesi maddeleri henüz açıklanmazken, İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri ile ilgili ne tür farklılıklar olacağı merak ediliyor.