Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde veri sorumlularına yönelik "VERBİS eğitimi" düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ASBÜSEM) tarafından Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ) Farkındalık ve VERBİS Kayıt Eğitimi" düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu'ndaki eğitim etkinliği, veri sorumluları sicil bilgi sistemine (VERBİS) ilişkin genel farkındalığın oluşturulması ve veri sorumlularının potansiyel idari para cezalarından korunması amacıyla yapıldı.

Eğitimde katılımcılara, temel KVKK bilgilerinin yanı sıra alınması gereken tedbirler ve VERBİS'e kayıt konularında bilgi verildi.

Ayrıca eğitimde bilgi güvenliği temel kavramları ve alınacak teknik tedbirlerin öneminin örnek olaylar ve kararlar üzerinden değerlendirilmesi sunuldu.

Veri sorumlularının alması gereken kurumsal ve kişisel tedbirlere ilişkin bilgileri de içeren eğitim, ASBÜSEM Müdürü Yasemin Güllüoğlu, Avukat Emin Hamdi Uysal, Avukat Bilal Karagöz ve Avukat Salim Çopuroğlu tarafından verildi.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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