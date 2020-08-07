Ankara sokaklarında kayıp ağabeyini arıyor
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Ankara sokaklarında kayıp ağabeyini arıyor

SİVAS'taki evinden 13 gün önce, "Ankara'da iki günlük işim var" diyerek çıkan taksi şoförü Uğur Şimşek'ten (47) haber alınamıyor.

Ankara sokaklarında kayıp ağabeyini arıyor
07.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:59

SİVAS'taki evinden 13 gün önce, "Ankara'da iki günlük işim var" diyerek çıkan taksi şoförü Uğur Şimşek'ten (47) haber alınamıyor. Ankara'ya gelerek ağabeyini arayan Yıldırım Şimşek, "Perişan haldeyiz, lütfen bize yardım edin" dedi.

Sivas'ta yaşayan taksi şoförü Uğur Şimşek, 24 Temmuz Cuma günü, "Ankara'da iki günlük işim var" diyerek, evden ayrıldı. Ancak, 2 çocuk babası Şimşek, bir daha geri dönmedi. Aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı.

Uğur Şimşek'in kardeşi Yıldırım Şimşek de Sivas'tan Ankara'ya gelerek, ağabeyini aramaya başladı. Ankara'da da polise başvuran Yıldırım Şimşek, başkent sokaklarında ağabeyini arıyor.'PERİŞAN HALDEYİZ, LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN'

Yıldırım Şimşek, ağabeyinin "Ankara'da iki gün işim var" diyerek, Sivas'taki evinden çıktığını anlatarak, "Aradan geçen sürede, kendisinden hiç haber alamadık. Sivas ve Ankara Emniyet Müdürlükleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ağabeyimin can güvenliğinden endişe ediyoruz. Görenlerin mutlaka güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz. Borcu veya herhangi bir düşmanı yok. Ailesiyle de bir sorunu yok. Yaklaşık 18 yıllık evli, 2 çocuğu var. Perişan haldeyiz, lütfen bize yardım edin" dedi.


Kaynak: DHA

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