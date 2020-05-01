Ankara sokakları sessizliğe büründü
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Ankara sokakları sessizliğe büründü

Ankara sokakları sessizliğe büründü
01.05.2020 01:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:29

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Ankara'nın da aralarında bulunduğu 31 şehri kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Ankara'nın da aralarında bulunduğu 31 şehri kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı sokağa çıkma kısıtlaması hükümleri kapsamında, denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler,  saat 00.00'dan itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Yasağın ilk dakikalarında sokakta bulunan kişiler, uyarılarak evlerine gönderilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde hala dışarıda bulunan kısıtlama kapsamındaki kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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