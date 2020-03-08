ANKARA Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra görüldü
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ANKARA Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra görüldü

Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra görüldüTARIM ve Orman Bakanlığı'nca en son 2017'de, Adana Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen siyah flamingonun 3 yıl sonra yine Adana'da görüldüğü açıklandı.

08.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:43
ANKARA Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra görüldü

Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra görüldü

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca en son 2017'de, Adana Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen siyah flamingonun 3 yıl sonra yine Adana'da görüldüğü açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bu yıl dünyada dahi çok az rastlanan siyah flamingoya ikinci kez ev sahipliği yaptığı belirtildi. Siyah flamingonun en son 2017'de, Adana Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülendiği, 3 yıl sonra yine Adana'da görüldüğü kaydedilerek, "Siyah Flamingo, 2013 yılında İsrail'de, 2015 ve 2016'da ise Kıbrıs'ın güney sahillerinde görüntülenmişti. Bu yıl yine Adana'da Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları sırasında drone ile görüntülendi. Siyah flamingo, doğa korumacılar ve kuş gözlemciler arasında büyük ilgi uyandırdı" denildi.

Açıklamada, siyah flamingo ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Flamingo, sığ sularda yaşayan, eğri ve uzun boyunlu, beyaz kırmızı tonlarda tüylere sahip bir su kuşu türü. Tüylerindeki kırmızı-rosa renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişiyor. Çok az karotin içeren besinler aldıklarında tüyleri daha beyaz oluyor. Vücutlarındaki genetik bozukluktan dolayı siyah ya da koyu kahverengi olan flamingolar, dünya üzerinde bugüne kadar çok az görülmüş durumda. Flamingonun siyah olması da melanism yani 'siyah renklenme' olarak biliniyor. Hayvanların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi, başka bir deyişle bolca melaninle (siyah pigmentle) depolanması olayıdır. Yüksek melaninli bir hayvan, kendi türünün yaygın renginin aksine tamamen siyah renkte olabiliyor."

ANKARA Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra görüldü

Kaynak: DHA

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ANKARA Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra görüldü

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