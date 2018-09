Ankara-Sivas YHT ray serim çalışmaları devam ediyor

YOZGAT - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında 25 Mart 2018 tarihinde ilk olarak Yozgat'ta başlatılan ray serim çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı içinde yer aldığının altını çizen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devam eden ray serim çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

2019 yılı içerisinde deneme sürüşlerine başlanılarak hizmete girecek olan yüksek hızlı tren hattının 245 kilometrelik Yozgat-Sivas hattının belirlenen süre içerisinde tamamlanacağını açıklayan Başer, "Yozgatlının yıllardan beri hayali olan hızlı trenin bugün inşaat sahasında il başkanımızla gerekli incelemeleri yaptık. 1 milyar 83 milyon bedelli bir ihale. İhale mart ayında başladı. Şu an itibariyle günde 1.750 kilometre ray döşemek suretiyle 245 kilometrelik Yozgat-Yerköy-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı süresi içerisinde günlük 750 çalışan ile bitirmiş olacağız. İnşallah Yozgatlının hayali olan hızlı treni süresi içerisinde Yozgat insanıyla buluşturmuş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük Eylem Planı içerisinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin de bulunduğunu vurgulayan Başer, "Şu an Yerköy-Elmadağ-Ankara hattı ile ilgili olarak bir taraftan alt yapı çalışmaları devam ediyor diğer yandan da üst yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hızlı tren hattımız sadece Ankara-Sivas arası değil bir taraftan da Eskişehir-İstanbul hattı da devem ediyor, orası şu an bitmiş durumda. Bir taraftan da sadece Sivas'a kadar değil Erzurum, Erzincan, Kars'a kadar devam edecek. Hatta hızlı tren hattımız geçmişte İpek Yolunun bir devamı olacak. Orta Asya'dan Avrupa'ya büyük bir hizmet verecek bir proje. Bu proje 2023 yılında Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak ve inşallah Türkiye'yi dünyaya bağlamış olacak" şeklinde konuştu.

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu'na entegre edilecek.