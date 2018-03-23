Ankara-Sivas Yht Projesi'nin İlk Ray Serimi Başlıyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin ilk ray serimi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Yozgat Yerköy'deki YHT şantiyesinde düzenlenen törenle gerçekleştirilecek.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin ilk ray serimi, 25 Mart 2018 Pazar günü saat 10.30'da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Yozgat Yerköy'deki YHT şantiyesinde düzenlenen törenle gerçekleştirilecek.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul arasında başarıyla işletilen, 7 il ve ülke nüfusunun yüzde 33'üne hizmet eden yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 38 milyonu aşkın yolcu seyahat etti. İşletmeye açılan bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı demiryolu hatlarının inşası sürüyor. Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından birisi olan Ankara-Sivas YHT projesinde üstyapı çalışmalarına geçildi. Kayaş-Yerköy ve Yerköy-Sivas arası olmak üzere üstyapısı iki etaptan oluşan YHT projesinin Yerköy-Sivas etabının üstyapı çalışmaları, Yerköy YHT şantiyesindeki ilk ray serimiyle başlayacak. 250 km/saat işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen Ankara-Sivas YHT Hattı Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu'na entegre edilecek Toplam 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saat olacak. - ANKARA