Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi
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Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi

09.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:00
Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren yeniden Sivas'a geldi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren yeniden Sivas'a geldi.

Ankara Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Sivas Tren Garı'na ulaştı.

Treni, TCDD yetkilileri ve çalışanları karşıladı.

Bir süre burada bekleyen tren, Ankara'ya gitmek üzere yeniden yola çıktı.

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın tarihi bir güne ev sahipliği yaptığını belirterek, Ankara-Sivas YHT seferlerinin biran önce başlamasını arzuladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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