Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesinde performans testlerinin yarın başlayacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara-Sivas YHT Hattı Projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini bildirildi. 14 Eylül 2020'den bugüne süregelen yükleme testlerinin başarı ile devam ettiği belirtilerek, "25 Ocak 2021 tarihi itibariyle hattın performansı üzerinde yapılacak olan testlere başlanacak. Ankara-Balışeyh konvansiyonel hat kesimi ve devamında Balışeyh-Sivas yüksek hızlı tren hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin, imalatı tamamlanan demiryolu hattında, 25 KV 50 Hz elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerinde bulunan tüm sinyalizasyon sistemi, özellikle tren tespit sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi amacıyla performans testi yapılacak" denildi.

İŞLETMEYE ALINACAK

Yarın 08.00'de Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar'ından kalkacak olan yüksek hızlı trenin, söz konusu testlerinin yapılarak Sivas'a ulaşacağı belirtildi. Ayrıca Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm testleri, dinamik testler, ETCS Seviye 1 testleri ile devam edileceği ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının açılışının yapılarak işletmeye alınacağı kaydedildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı