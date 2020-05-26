"Ankara-Sivas YHT hattını 2020 yılı içerisinde hizmete almayı planlıyoruz"
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"Ankara-Sivas YHT hattını 2020 yılı içerisinde hizmete almayı planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattını 2020 yılı içerisinde hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

26.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattını 2020 yılı içerisinde hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın Elmadağ Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, çalışanlarla bayramlaştı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas arasındaki 393 kilometrelik projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki 12 saatlik ulaşım süresinin 2 saate ineceği müjdesini verdi.

Türkiye'deki ulaşım altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü bine yakın şantiyede korona virüs (Covid-19) pandemisi karşısında Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine tam anlamıyla uyulduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Şantiyelerimizde, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla işletme hızı saatte 250 kilometre olmak üzere Ankara-Sivas güzergahında elektrikli ve sinyalli olarak yüksek hızlı tren işletmesi yapılacağının altını çizen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri, Kayaş-Yerköy arası 151 kilometre ve Yerköy-Sivas arası da 242 kilometre olmak üzere, iki etap halinde ve toplam 393 kilometre olarak inşa ediliyor" ifadelerini kaydederek, güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyonun vatandaşa hizmet vereceğini belirtti.

"PROJEDE, ALTYAPI İŞLERİNİN TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 96.6, ÜSTYAPI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİN TAMAMLANMA ORANI İSE YÜZDE 66 OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Ankara-Sivas YHT hattında toplam uzunluğu 66,08 kilometre olan 49 adet tünelde 63.3 kilometre tünel kazısının ve 56.86 kilometrelik tünel kaplamasının tamamlandığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Yüksek Hızlı Tren hattımızda toplam uzunluğu 27.2 kilometre olan 49 adet viyadüğün, ekibimizin özverili çalışmasıyla toplamda 26.96 kilometrelik kısmı tamamlandı. İki adet viyadükte de sadece 252 metre imalatımız kaldı. Projede, altyapı işlerinin tamamlanma oranı yüzde 96.6, üstyapı ve elektromekanik işlerin tamamlanma oranı ise yüzde 66 olarak gerçekleşti" aktarımında bulundu.

"PROJEDE TOPLAM UZUNLUĞU BİN 933 METRE OLAN 6 ADET VİYADÜK ÖNGÖRÜLÜRKEN, TÜM VİYADÜK İMALATLARI TAMAMLANDI"

Kayaş-Yerköy-Sivas arası proje güzergahında halihazırda toplam 645 kilometre tek hat ray seriminin gerçekleştiğini ve üst yapı ile elektromekanik işlerin tamamlanma oranının ise yüzde 66 olduğu bilgisini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Kayaş- Elmadağ Kesiminde, toplam uzunluğu 9 bin 257 kilometre olan 13 adet tünel bulunuyor. Toplamda 9 bin 168 metre tünel kazısı, 6 bin 123 metre tünel kaplamasını tamamladık. Projede toplam uzunluğu bin 933 metre olan 6 adet viyadük öngörülürken, tüm viyadük imalatları tamamlandı. Altyapı işlerinin tamamlanma oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA-SİVAS YHT HATTINI 2020 YILI İÇERİSİNDE HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ"

Projeyi 2020 yılı içerisinde vatandaşların hizmetine sunabilmek için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, hattı kesimler halinde işletmeye almayı hedeflediklerini hatırlatarak, "Amacımız vatandaşımıza hizmet. Mesafeleri kısaltan,insanları sevdiklerine kavuşturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz her projede gücümüz artacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, milli güç olarak Türkiye'nin bu projeler ile markalaşma yolunda emin adımlar ile ilerlediğini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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