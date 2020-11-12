Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar
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Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar

12.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:17
Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar

Ankara-Sivas Yüksük Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden çaldıkları demir korkulukları kamyonette taşırken jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara-Sivas Yüksük Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden çaldıkları demir korkulukları kamyonette taşırken jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) inşaat şantiyesinden demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri kamyoneti Kadıoğlu Mahallesinde durdurdu. Kamyonetin kasasında 5 adet demir korkuluk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. ve G.K. isimli şüphelilerin 3 ay önce de yine YHT hattından hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar
Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar
Ankara-Sivas YHT hattından demir korkuluk çalarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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