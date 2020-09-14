Ankara- Sivas YHT hattında sona gelindi
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Ankara- Sivas YHT hattında sona gelindi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında seferlerin kısa bir zaman içerisinde hayata geçeceğini söyledi.

Ankara- Sivas YHT hattında sona gelindi
14.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:37

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında seferlerin kısa bir zaman içerisinde hayata geçeceğini söyledi.

Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın katkılarıyla "Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Treninin Sivas'ın Sosyo-Ekonomik Gelişimine Katkıları" konulu bilgilendirme programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Yapım Grup Müdürü Serdar Ayan, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, YHT tanıtım filmi ile devam etti. Tanıtım filminin ardından Doç. Dr. Sevda Mutlu, Sivas halkının ve Sivas'taki STK'ların YHT algısı ve beklentisi konulu bir sunum yaptı.

"SİVAS YHT SEFERLERİ ÇOK KISA ZAMAN İÇERİSİNDE HAYATA GEÇECEK"

Ankara-Sivas YHT hattında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Ayhan, "Bugün sadece şehrimizin değil, ülkemizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesindeki son durumumuzu, şehrimizin YHT ile ilgili hazırlıklarını bütüncül bakış açısıyla değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu yıl kış çok meşakkatli geçti, kışın çalıştılar. Dolayısıyla Sivas ile Ankara arasındaki bu büyük projeyi gerçekleştirmek için gece ve gündüz çalışıyorlar. Başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, TCDD ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Hızlı tren toplu taşımada en çağdaş ulaşım birimidir. Son yıllarda Türkiye'de demir yolu ulaşımında önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Ankara-Sivas arasında yakın zamanda seferine başlayacak YHT için ön hazırlıklara Sivas'ın çok önceden başladığını ifade etmek istiyorum. Bizdeki veri, 405 kilometre uzunluğundaki YHT hattında sona gelindi. Önceden hep yıllara sarkıyordu ama artık sarkması mümkün değil. Kırıkkale-Sivas arasında hem alt yapı hem de de üst yapı neredeyse yüzde yüz bitti. Sadece Yavu'da bir tünel girişinde bir çalışma var. Çok kısa, 2 kilometrelik bir kısım. Deneme sürüşleri de kısmen başladı. Bundan sonra o deneme sürüşleri birbiriyle entegre olduğu zaman hızlı bir şekilde seferler başlayacaktır. Şöyle de bakabiliriz; Sivas YHT seferleri çok kısa zaman içerisinde hayata geçecek" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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