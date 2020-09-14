Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi

Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi -Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında seferlerin kısa bir zaman içerisinde faaliyete geçeceğini söyledi.

14.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:58

Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi

-Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında seferlerin kısa bir zaman içerisinde faaliyete geçeceğini söyledi.

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında seferlerin kısa bir zaman içerisinde faaliyete geçeceğini söyledi.

Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın katkılarıyla "Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Treninin Sivas'ın Sosyo-Ekonomik Gelişimine Katkıları" konulu bilgilendirme programı düzenlendi. Program, Muhsin Yazıcıoğlu kültür merkezinde yapıldı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Yapım Grup Müdürü Serdar Ayan, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan program, YHT tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Doç. Dr. Sevda Mutlu, Sivas halkının ve Sivas'ta ki STK'ların YHT algısı ve beklentisi konulu sunumunu yaptı.

"Sivas YHT seferleri çok kısa zaman içerisinde hayata geçecek"

Ankara - Sivas YHT hattında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Bu gün sadece şehrimizin değil, ülkemizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren projesindeki son durumumuzu, şehrimizin YHT ile ilgili hazırlıklarını bütüncül bakış açısıyla değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gece, gündüz çalışıyorlar. Bu yıl kış çok meşakkatli geçti, kışın çalıştılar. Dolayısıyla Sivas ile Ankara arasındaki bu büyük projeyi gerçekleştirmek için gece ve gündüz çalışıyorlar. Başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza TCDD ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Hızlı tren toplu taşımada en çağdaş ulaşım biridir. Son yıllarda Türkiye'de demir yolu ulaşımında önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Ankara- Sivas arasında yakın zamanda seferine başlayacak YHT için ön hazırlıklara Sivas'ın çok önceden başladığını ifade etmek istiyorum. Bizdeki veri, 405 km uzunluğundaki YHT hattında sona gelindi. Önceden hep yıllara sarkıyordu ama artık sarkması mümkün değil. Kırıkkale- Sivas arasında hem alt yapı, hem de de üst yapı neredeyse yüzde yüz bitti. Sadece Yavu' da bir tünel girişinde bir çalışma var. Çok kısa, 2 km'lik bir kısım. Deneme sürüşleri de kısmen başladı. Bundan sonra o deneme sürüşleri bir biriyle entegre olduğu zaman hızlı bir şekilde seferler başlayacaktır. Şöylede bakabiliriz, Sivas YHT seferleri çok kısa zaman içerisinde hayata geçecek " dedi.

Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Metin Özülkü Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 19:08:37. #1.14#
title