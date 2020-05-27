Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak
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Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacakSİVAS Valisi Salih Ayhan, çalışmalarına hızla devam edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesine yönelik incelemelerde bulundu.

27.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:13

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

SİVAS Valisi Salih Ayhan, çalışmalarına hızla devam edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesine yönelik incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, YHT'de yıl sonunda seferlere başlanacağını söyledi. Sivas ile Ankara arasını 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köy yakınlarındaki Yüksek Hızlı Tren Tüneli'nde de çalışmalar sürüyor. Tünelin normal takviminde bitmesi beklenirken, 3 Mart'ta tünel içerisinde göçük meydana geldi. 100 metrelik göçüğün bulunduğu kısma ise 2 bin farklı noktadan delinerek beton enjekte edilip zemin güçlendirme çalışması yapılıyor. Çalışmaların haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımı devam eden 1420 metrelik Eşmebaşı Tüneli Yüksek Hızlı Tren hattı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Tünel çalışmaları dronla da havadan görüntülendi.

'17 BİN TON ÇİMENTO ENJEKTE EDİLİYOR'

Çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vali Ayhan, "Ankara-Sivas hızlı tren inşaatının en önemli çalışma noktalarından birisi Eşmebaşı Tünelinin olduğu bölgedeyiz. Bu bölge bizim Sivas-Yerköy arasında altyapısı bitmeyen tek nokta. Bitmeyen derken aslında şubat ayında bitmişti. 3 Mart'ta 100 metrelik bir alanda göçük olmasından dolayı burada farklı bir çalışma tekniği geliştirildi. Bu çalışmaları hem yerinde incelemek hem de bayramda dahi çalışan arkadaşlarımızı teşekkür etmek ve alkışlamak için buraya geldik. Çok hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Bu tünel 1422 metre uzunluğunda. Tünel yaklaşık 2 bin farklı noktadan delinerek çimento enjekte edilerek yapı güçlendiriliyor ve bu güçlendikten sonra da inşallah haziran başında bu süreç bittikten sonra alt yapısı da bittikten sonra Yozgat-Yerköy arası tamamen bitmiş olacak. 2 bin farklı noktadan 17 bin ton çimento enjekte ediliyor. Olağanüstü teknik bir çalışma. Yukarıda çalışmaları inceledik. Bu sene bilet kesilmesi için bayramda dahi çalışan arkadaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi ileterek alkışladık takdir ve tebrik ettik" dedi.

'YIL SONUNDA TREN SEFERLERİ BAŞLAMIŞ OLACAK'

YHT'nin cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Cumhurbaşkanımızın özel takibiyle hassas takibiyle Ulaştırma Bakanı'mızın sürekli sahada olmasıyla TCDD Genel Müdürü'müzün adeta bu bölgedeki hassasiyetiyle, alandaki çalışmasıyla TCDD çalışanları, yetkili firmalar herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Koronavirüsle mücadelede 3 aylık bir zaman diliminde dahi elbette bir yavaşlama olsa dahi ama heyecanda, motivasyonda, çalışmada hiçbir irade eksilmesi asla olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Bu Eşmebaşı Tünelinde arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyor, bu da tarihi bir not düşülmüş olacak. Müthiş bir teknik, müthiş bir emek var burada. Bunun da kayıtlara geçmesini özellikle arzu ediyoruz. Bu süreç bittikten sonra yapılacak olan başarı hikayesinde önemli noktalardan birisi. Biliyorsunuz bir de Kırıkkale'de T15 ve T8 tünellerinde buna benzer çalışmalar yapılmaktadır. Eşmebaşı Tüneli bizim için çok önem arz etmektedir" diye konuştu.

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

Kaynak: DHA

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