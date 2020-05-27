Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacakSİVAS Valisi Salih Ayhan, çalışmalarına hızla devam edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesine yönelik incelemelerde bulundu.

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak
27.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:24

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

SİVAS Valisi Salih Ayhan, çalışmalarına hızla devam edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesine yönelik incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, YHT'de yıl sonunda seferlere başlanacağını söyledi. 

Sivas ile Ankara arasını 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köy yakınlarındaki Yüksek Hızlı Tren Tüneli'nde de çalışmalar sürüyor. Tünelin normal takviminde bitmesi beklenirken, 3 Mart'ta tünel içerisinde göçük meydana geldi. 100 metrelik göçüğün bulunduğu kısma ise 2 bin farklı noktadan delinerek beton enjekte edilip zemin güçlendirme çalışması yapılıyor. Çalışmaların haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımı devam eden 1420 metrelik Eşmebaşı Tüneli Yüksek Hızlı Tren hattı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Tünel çalışmaları dronla da havadan görüntülendi. 

'17 BİN TON ÇİMENTO ENJEKTE EDİLİYOR'Çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vali Ayhan, "Ankara-Sivas hızlı tren inşaatının en önemli çalışma noktalarından birisi Eşmebaşı Tünelinin olduğu bölgedeyiz. Bu bölge bizim Sivas-Yerköy arasında altyapısı bitmeyen tek nokta. Bitmeyen derken aslında şubat ayında bitmişti. 3 Mart'ta 100 metrelik bir alanda göçük olmasından dolayı burada farklı bir çalışma tekniği geliştirildi. Bu çalışmaları hem yerinde incelemek hem de bayramda dahi çalışan arkadaşlarımızı teşekkür etmek ve alkışlamak için buraya geldik. Çok hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Bu tünel 1422 metre uzunluğunda. Tünel yaklaşık 2 bin farklı noktadan delinerek çimento enjekte edilerek yapı güçlendiriliyor ve bu güçlendikten sonra da inşallah haziran başında bu süreç bittikten sonra alt yapısı da bittikten sonra Yozgat-Yerköy arası tamamen bitmiş olacak. 2 bin farklı noktadan 17 bin ton çimento enjekte ediliyor. Olağanüstü teknik bir çalışma. Yukarıda çalışmaları inceledik. Bu sene bilet kesilmesi için bayramda dahi çalışan arkadaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi ileterek alkışladık takdir ve tebrik ettik" dedi.  'YIL SONUNDA TREN SEFERLERİ BAŞLAMIŞ OLACAK'

YHT'nin cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Cumhurbaşkanımızın özel takibiyle hassas takibiyle Ulaştırma Bakanı'mızın sürekli sahada olmasıyla TCDD Genel Müdürü'müzün adeta bu bölgedeki hassasiyetiyle, alandaki çalışmasıyla TCDD çalışanları, yetkili firmalar herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Koronavirüsle mücadelede 3 aylık bir zaman diliminde dahi elbette bir yavaşlama olsa dahi ama heyecanda, motivasyonda, çalışmada hiçbir irade eksilmesi asla olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Bu Eşmebaşı Tünelinde arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyor, bu da tarihi bir not düşülmüş olacak. Müthiş bir teknik, müthiş bir emek var burada. Bunun da kayıtlara geçmesini özellikle arzu ediyoruz. Bu süreç bittikten sonra yapılacak olan başarı hikayesinde önemli noktalardan birisi. Biliyorsunuz bir de Kırıkkale'de T15 ve T8 tünellerinde buna benzer çalışmalar yapılmaktadır. Eşmebaşı Tüneli bizim için çok önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Haber
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hadise Serdar Ortaç Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 13:28:16. #1.15#
title