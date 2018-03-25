Ankara-Sivas Yht Hattı İlk Ray Serim Töreni - Bakan Arslan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının tamamlanmasıyla Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat olmak üzere Sivas-Yozgat-Ankara arası seyahat süresinin iki saate ineceğini ifade ederek, "Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek." dedi.

Bakan Arslan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ilk ray serimi töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları olarak göreve geldiklerinde Ulaştırma Ana Plan Stratejisi'ni oluşturduklarını, bu kapsamda 2023'te, 2053'te ve 2071'de nerede olunmak istendiğine ilişkin yol haritası çizdiklerini bildirdi.

Arslan, Türkiye'nin yollarını bölünmüş yol haline getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini ifade ederek, kaderine terk edilen demiryollarının devlet politikası haline getirildiğini ve ülkenin bir baştan bir başa demiryolları ağlarıyla örülmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

"Türkiye'yi bir baştan bir başa erişebilir, ulaşabilir yaptık"

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, deniz aşırı ülkelerle ticaretin artırılması için limanlar yapıldığına işaret eden Arslan, havayolunun halkın yolu haline getirilmesi amacıyla da 81 kente uçakla erişimin sağlanabilmesi için havalimanı yapılacağını söyledi.

Arslan, Türkiye'yi bir baştan bir başa erişebilir, ulaşabilir hale getirdiklerine dikkati çekerek, "Bunu yaparken de Kırıkkale'nin, Yozgat'ın, Sivas'ın yüksek hızlı trene kavuşması lazım deyip, projeyi başlattık." diye konuştu.

Millete hizmetkarlık etmek adına çok önemli sorumluluklar aldıklarını vurgulayan Arslan, bu bilinçle görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.

Arslan, Yozgat'a yapılacak havalimanının ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını belirterek, "Bugünlerde başlıyoruz işe. Kısa sürede Yozgatlı buradan ister İstanbul'a ister İzmir'e ister Antalya'ya ister yurt dışına uçabilecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"15 bin 500 kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması yapıyoruz"

Arslan, 2002'den 2016'ya bin 805 kilometre yani yılda ortalama 134 kilometre demiryolu yapıldığını dile getirerek, "Şu an inşaatı devam eden demiryolu miktarı yaklaşık 4 bin kilometre. 3 bin 967 kilometrede çalışıyoruz. 4 yılda bitirecek olsak yılda ortalama bin kilometre yapmış olacağız. 1950-2003 arası 52 yılda 945 kilometre, AK Parti iktidarlarında yılda ortalama bin kilometre bitirebilir hale geldik. Bu ülke, dünyanın yüksek hızlı tren kullanan, işleten ülkeleri anlamında öncü ülke haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yolların aynı zamanda sinyalli ve elektrikli hale getirildiğini kaydeden Arslan, 11 bin 395 kilometrelik demiryolunun, 10 bin 515 kilometresinin yenilendiğini ve modern hale getirildiğini bildirdi.

Arslan, daha önce yurt dışından ray alan Türkiye'nin Karabük'te ray üretir hale geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ray ihtiyacını da ülkemizden karşılar hale geldik. Bu da bizim memnuniyetimizin bir başka göstergesi. Bunları yaparken devam eden bin 870 kilometre yüksek hızlı tren hattında çalışıyoruz, bin 290 kilometre hızlı tren hattında çalışıyoruz. 807 kilometre konvansiyonel hatta çalışıyoruz. Bunlar yeni çalışmalar. Bin 318 kilometre yolun ihale süreçleri devam ediyor. Proje aşamasında olan 6 bin 200 kilometre demiryolu çalışmamız var. Toplam 15 bin 500 kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması yapıyoruz. Ülkemizin 80 yılda sahip olduğu demiryolu 11 bin kilometre, AK Parti dönemlerinde 15 bin kilometre. Kıyaslamasını siz yapın."

Yüksek hızlı tren olarak Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası çalışıldığını ifade eden Arslan, bu sene Konya-Karaman'ı bitirip, hizmete sunacaklarını, devamında ise Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas'ı bir sene içinde projedeki çalışmaları bitirip, gelecek yıl testlerine başlayacaklarını ve 2,5-3 ay içinde testleri tamamlayıp, 2019'da hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arslan, İstanbul-Avrupa arası yani Halkalı-Kapıkule hattının ihale süreçlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Onu da yaptığımızda Yozgatlı, Sivaslı, Kırıkkaleli Avrupa'ya kadar buradan hızlı trenle gidebilir hale gelecek." diye konuştu.

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattını çalıştıklarını ve 2020'de de bu hattın bitirileceğini anlatan Arslan, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar hızlı trenin gideceğini, biten Bakü-Tiflis-Kars hattını da kullanarak, Orta Asya'ya, Çin'e kadar trenle gidilebilir hale gelineceğini kaydetti.

"Ankara-Sivas arası 2 saat olacak"

Bakan Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattındaki 29 milyon metreküp dolgunun 25 milyon metreküpünün tamamlandığını, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta yüksek hızlı tren istasyonlarının bulunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seyahat süreleri ise Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek. Eskiden bunlar hayal edilmezdi. Yozgat'tan Ankara'ya biz 5 saatte gidiyorduk, şimdi Yozgat'tan İstanbul'a 4,5 saatte gidilecek. Projenin bedeli yaklaşık 9 milyar lira."

Projenin uzunluğunun 393 kilometre olduğunu belirten Arslan, Başkentray'ın da dahil edilmesiyle Ankara'dan Sivas'a projenin toplam uzunluğunun 405 kilometre olduğunu söyledi.

Arslan, bu hattaki 66 kilometre uzunluğundaki 49 tünelin, 54 kilometresinin tamamlandığını anlatarak, 28 kilometre uzunluğunu 52 viyadük, 609 köprü-menfez, 216 alt-üst geçit, 108 milyon metreküp kazının 100 milyon metreküplük kısmının tamamlandığını kaydetti.

"Sizin desteğinize dünden daha fazla ihtiyacımız var"

Halktan aldıkları güçle 15 yıldır hep ileriye yürüdüklerini ve yürümeleri gereken çok yolun olduğunu anlatan Arslan, "Dünyanın bu kadar başımıza çorap örmeye çalıştığı, dünyanın bu bölgede bu kadar huzursuzluk çıkarmaya çalıştığı ve dünyanın büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığı bir dönemde sizin desteğinize dünden daha fazla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Arslan, projenin bir yıl içinde tamamının bitmiş olacağını dile getirerek, 2-3 ayda testlerini yapıp, gelecek senenin ikinci yarısına kalmadan hizmete sunulacağını ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozdağ, Arslan ve Yılmaz, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında ilk ray serimini gerçekleştirdi.