Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin gücü birliktedir, dirliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır. Bütün bunları Türkiye'ye kazandıran en önemli sır Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı siyasi istikrar, Türkiye'yi yöneten güçlü iktidar, bu iktidarların iyi yönetimi ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Bizim hazinemiz budur. bu hazineleri eğer muhafaza edersen Türkiye'nin önünü de yolunda Allah'ın izniyle kimse geçemeyecektir ben Aziz milletimizin Türkiye'nin önünü ve yolunu kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceğini yürekten inanıyorum." dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni"nde konuşan Bozdağ, test sürüşü sırasında Eskişehir'de hattında bir kaza olduğunu anımsattı.

O kazanın nasıl olduğunu hala bilmediğini, acaba bir sabotaj mı diye o günden beri düşündüğünü belirten Bozdağ, "Çünkü yüksek hızlı tren projesi Türkiye'yi yüksek hızda ayağa kaldıracak bir proje. Bu projeyi engellemek için ve acaba yapıldı mı, onu bilemem ama bir şüphem hep vardır bu konuda. Ama şunu biliyoruz ki Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın iradesi, yapılan hizmetlere karşı duranlara değil, yapılan hizmetleri talep edenlere, kamunun ve milletin menfaatine bakarak biz bu adımları attık ve bundan sonra da atacağız." ifadesini kullandı.

CHP zihniyetiyle hareket edilmesi durumunda ne Marmaray'ı ne de dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'a yapamayacaklarını aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Dünyayı İstanbul'a toplayıp, İstanbul'dan bir dünyanın dağıtımını yapamaz. Onların zihniyetine kalsaydık üçüncü köprüyü, Osmangazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü bırakın yapmayı, yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi olaylarını hatırlar mısınız? Meydanlara çıktılar ve 3-5 ağacı bahane edenler ne dediler? Sonuçta 'hükümet üçüncü havaalanını durdurmalıdır, köprüyü durdurmalıdır, diğer çalışmaları durdurmalıdır, nükleer santralleri durdurmalıdır, Türkiye'yi ayağa kaldıracak dünya ülkeleri içerisinde daha güçlü hale getirecek ne kadar proje varsa bunları durdurun' diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray bunlar geciktiyse de bu CHP zihniyeti ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Eğer bu engeller önümüzde olmasaydı biz bu işleri daha erken vakitte tamamlama imkanı bulurduk. Bunlar bir yere çivi çıkmadılar ama çakılan her çivinin de karşısında duruyorlar."

"Hatırlarsanız rahmetli Özal, 'köprüyü satacağım' demişti, o zaman Halkçı Parti'nin Genel Başkanı tabi CHP zihniyetinin temsilcisi 'ben sattırmam" dediğini anımsatan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne oldu, köprü satıldı. İkincisi yapıldı, şimdi biz üçüncüsünü yaptık. Peki bu karşı duranlar ne yapıyor, bu köprüleri şimdi keyifle kullanıyorlar. Eğer biz bu adımları atmamış olsaydık İstanbul'un ve Türkiye'nin sıkışmışlığını ve bu alanda yaşayacağımız sorunları nasıl çözeceğiz, nasıl adımlar atacağız, bunlar her ilerlemeye, her değişime, her dönüşüme bugüne kadar takoz oldular. Biz onlara uysaydık onların arkasında ne yapılıyor, neye karşı duruyorlar diye sormadan onlarla beraber karşı duranlara uyumuş olsaydık bunların hiçbirini yapamazdık. Hamdolsun şimdi havaalanlarıyla, yüksek hızlı trenlerle ve karayollarıyla otobanlarla, viyadüklerle, tünellerle köprülerle Türkiye'yi yeniden imar eden, yeniden ihya eden büyük adımların altına hep beraber imza attık."

Bozdağ, Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı raylar, demiryolları dışında neredeyse ray ve demiryolu yapılmadığını, AK Parti döneminde yapılan rakamlara baktıklarında kendilerinden önceki bütün dönemleri topladıklarında kendi yaptıklarına denk gelmediğini bildirdi. Bozdağ, bu takdiri hak ettiklerini ama CHP zihniyetinin kendilerini takdir etmediğini söyledi.

Türk milletinin kadirşinaslıkla kim bir taş üstüne taş koyarsa ona dua ettiğini, destek ve yardımcı olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Allah, hepinizden razı olsun. Şimdi 'AK Parti'yi niye yıkamıyorlar?' diyorlar. Siz nasıl ve ne yapıyorsunuz? AK Parti ise alın teri döküyor. Dağda taşta havada karada denizde her yerde alın terinin, ayaklarının izleri var. Millet de hizmeti görüyor, takdir ediyor ama adamlar Anadolu'da gezmiyor, İstanbul'a Ankara'ya konuşlanmışlar, memlekette ne olup ne bitiyor, ondan da haberleri yok. ya bir çık, gez bakayım. 66 kilometre sadece Sivas-Yozgat hattında tünel var. Cumhuriyet döneminde yapılmış bütün tüneller 54 kilometredir. ya sadece bir hatta biz bu kadar tünel yapıyoruz. Gel bakayım, sor, neyle oluyor bunlar. Bunlar para ile oluyor, bunlar projeyle, alın teriyle oluyor. Bizden önceki dönemde Türkiye gene aynı. Türkiye'de o zaman nüfus 65 milyondu şimdi 16 milyon nüfusumuz arttı, 81 milyon oldu. Gökten paramı yağdı, yerden gömü mü bulduk, doğalgaz mı bulduk, petrol mu bulduk? Birdenbire Türkiye'nin 81 ili eş zamanlı şantiyeye nasıl döndü? İşte bunun sırrı 'at sahibine göre kişner' atasözünde yatıyor. Emaneti ehline verdiniz, ata Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bindirdiniz, at da şaha kalktı, Türkiye de şaha kalktı, Yozgat'ta şaha kalktı. Şimdi kimse, şaha kalkmış bu Türkiye'yi durduramayacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum."

Yozgat'ın ve bütün illerin eş zamanlı bütün yatırımlardan payını aldığını belirten Bozdağ, kendilerinden önceki dönemlerde hükümetlerin ayrımcılık yaptıklarını aktardı.

AK Parti hükümetlerinin diğerlerinden en önemli farkının her yeri aynı gözle görmesi, aynı eserleri kondurma konusundaki adalet anlayışı olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu görüşlere yer verdi:

"Bölünmüş yol dedik, 81 ilde başlattık. Hızlı tren dedik, neredeyse bütün illeri hızlı trenle buluşturan bir adım atıyoruz. Üniversitede dedik, bütün illeri buluşturduk. Toplu konut dedik, bütün iller, doğalgaz dedik bütün İller, KÖYDES, BELDES dedik bütün iller, sağlık dedik bütün iller, dikkat ederseniz her adımı Türkiye'nin her yerinde eş zamanlı atma iradesini de ortaya koyan bir anlayış yaptık. Allah bu anlayışa zeval vermesin. Bu anlayışı yaşatmak, korumak hepimizin ortak görevidir. 2019 bu açıdan da tarihi bir dönemi ifade ediyor. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize, AK Parti'mize, bize karşı çıkan uluslararası çevrelerin neden karşı çıktığını siz bu yapılan eserlerden göreceksiniz. Şimdi bu güzergahı sadece Yozgat-Sivas güzergahına 9,5 milyar lira yatırılabilecek ekonomik güce ve kudrete sahip bir Türkiye var. Adam diyor ki 'bu para benim' diyor. 'Yozgat'ın, Sivas'ın yüksek hızlı treni olmasa ne olur, olsa ne olur.' Orası memleket değil mi? Ona göre değil. Paraya bakıyor, memlekete akıyor. Yol oluyor, köprü oluyor, tren oluyor, üniversite oluyor, hastane oluyor. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Eski dönemde bu paralar birilerinin cebine gidiyordu şimdi milletin emrine, milletin hizmetine geliyor. Onun için de 'biz bu gidişi durduramazsak Türkiye'yi durduramayız' diyorlar."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yüksek hızlı trenlerin teknik imkanlarına bakıldığında neredeyse yüzde 90'ının yerli olduğuna işaret etti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Peki bizden önceki Türkiye bunların hangisini yerli yapabildi? Allah'ın izniyle bu yerli adımlarla milletimizi ve devletimizi daha ileri götüreceğiz. Ondan benim hiç şüphem yok ve inancım tamdır. Aziz milletimizin de bize güveni tamdır. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Türkiye'nin gücü birliktedir, dirliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır. Bütün bunları Türkiye'ye kazandıran en önemli sır Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı siyasi istikrar, Türkiye'yi yöneten güçlü iktidar, bu iktidarların iyi yönetimi ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Bizim hazinemiz budur. bu hazineleri eğer muhafaza edersen Türkiye'nin önünü de yolunda Allah'ın izniyle kimse geçemeyecektir ben Aziz milletimizin Türkiye'nin önünü ve yolunu kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceğini yürekten inanıyorum."

