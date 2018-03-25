Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının Ankara Yozgat arasının üstünü helikopterle gördük. Kervan geçmez, kuş uçmaz yerlerde nice destanların yazıldığını gördük." dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni"nde konuşan Bakan Yılmaz, bu proje ile Ankara, Yozgat ve Sivas arasının adeta komşu kapısı olacağını, mesafeleri ve zamanı kısaltacağını belirtti.

Bu milletin 15 Temmuz'da bir destan yazdığını vurgulayan Yılmaz, "Bu aziz milletin 81 milyonu, 15 Temmuz'da bir destan yazdı. Yine bu ülkenin güvenlik güçleri Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda destan yazıyor. Allah her birisinden razı olsun." diye konuştu.

"Ulaştırma Bakanımız ile geldik. Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının Ankara-Yozgat arasının üstünü helikopterle gördük. Kervan geçmez, kuş uçmaz yerlerde nice destanların yazıldığını gördük." diyen Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kahramanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah yüzlerini açık eylesin. Bazı hizmetler görülür, bazıları ancak bittikten sonra görülür. İşte, bittikten sonra görülecek hizmetlerden biri de bu. Ankara-Yozgat hızlı trenidir. Gerçekten bir destan yazılıyor. Türkiye'nin en uzun viyadüğü, en yüksek viyadüğü, tünel arkasına tünel, viyadük arkasına viyadükler, insanımız Ankara'dan Yozgat'a daha huzurlu gelsin, insanımız huzurla, konforlu bir şekilde Ankara'dan Sivas'a gelsin. Ondan sonra da inşallah Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a, Bakü'ye ve Pekin'e kadar gitsin. Bu ülkenin insanın dünyanın öbür ucuna da en rahat şekilde ulaşabilsin, aynı şekilde ürettiği varsa da yurt dışına satabilsin, yurt dışında kendi ihtiyacı varsa onu da en kısa zamanda alabilsin diye."

"Hizmet artık vatandaşın ayağına geliyor"

Bu dönemde imkansız denen birçok projenin hayata geçirildiğine değinen Bakan Yılmaz, "İmkansız denen birçok proje bu dönemde hayata geçirildi. Eskiden yapılmıyordu. Niye yapılıyor şimdi? Kaynak ayırırsanız, kaynak üretirseniz, onu da hizmete yönlendirirseniz biter. Bizim Sivaslılar bilir. 5 kilometrelik bir Deliktaş Tüneli vardı. 41 yılda bitti. Bazen bize sordular, Yozgatlılar da sorar Sivaslılar da sorar. Hızlı tren ne zaman bitecek? 41 yılda biten 5 kilometrelik tüneli, devlet öyledir. Hiç merak etmeyin bu da biter. Şimdi görüyoruz. Ray döşemeye de başladık. Üst yapı, sinyalizasyon, elektrik işleri, haberleşme sistemi de kurulacak. Allah nasip ederse gelecek yıl bu dönemlerde test sürüşlerine de başlanacak. Test trenlerini de görebileceğiz. Bu, hizmet artık vatandaşın ayağına geliyor demek." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yeni dönemde kaynakların faize değil, yatırımlara ayrıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de bütçemizin yarısı faize gidiyordu. Şimdi yüzde 10'undan aşağıda. Yüzde 8,9'u. Yani bu devlet topladığı her 100 liralık verginin 86 lirasını faize ödüyordu. Geriye 14 lira kalıyordu. 14 lira ile memuruna mı versin, çiftçisine mi, işçisine mi versin, tarımı mı desteklesin, öğretmen mi alsın, yoksa yatırımına kaynak mı ayırsın. Marmaray yapıldı mı, Avrasya yapıldı mı hızlı tren yapıldı mı, büyük istanbul havaalanı yapıldı mı, Yozgat havalanı gelecek mi? Gelecek. Cenabı Allah'a hamd olsun siz doğru yolda olursanız millet de bilir. Halkın gözü terazidir. Millet desteğini verirse, güvenden, istikrardan yana tercihini kullanırsa, Allah da yardım eder. İnşallah mazlum coğrafyanın parlayan yıldızı Türkiye olur diye düşünüyorum."