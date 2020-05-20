ANKARA Sitede 'köpek besleme' kavgası Sitede 'köpek besleme' kavgasıANKARA'da, kullanılmayan binanın bahçesindeki sokak köpeklerini besleyen hayvansever Buket Özgünlü'ye, yan tarafta bulunan site sakinleri balkon ve pencerelerden soğan, patates atarak tepki gösterdi.

Sitede 'köpek besleme' kavgası

ANKARA'da, kullanılmayan binanın bahçesindeki sokak köpeklerini besleyen hayvansever Buket Özgünlü'ye, yan tarafta bulunan site sakinleri balkon ve pencerelerden soğan, patates atarak tepki gösterdi. Özgünlü, "Sokaktaki hayvanları beslememiz bizim en doğal hakkımız" derken, site sakinleri köpeklerin saldırısına uğradıklarını ve çevreye kötü koku yayıldığını da ileri sürdü.

Batıkent'te kullanılmayan binanın bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen Yaşama Tutunan Patiler Dernek Başkanı Buket Özgünlü'ye, yandaki site sakinleri tepki gösterdi. Hayvanların çevreye kötü koku yaydığını ve kendilerine saldırdığını ileri süren site sakinleri, pencere ve balkonlara çıkıp Özgünlü'ye patates, soğan attı. Hayvanları beslemeye devam eden Özgünlü ise tepkileri cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı. Özgünlü mesajında ise "Batıkent'te sokak hayvanlarını besliyorum diye hem çocuklar hem yetişkinler tarafından saldırıya uğradım. Sırtıma tahtalar atıldı ve yaralandım. Pencerelerden üzerime soğanlar fırlatıldı. Yalnızdım ve çok korktum" ifadelerini kullandı.

'KAYISI, PATATES, SOĞAN ATTILAR'

DHA'ya konuşan Özgünlü, iftardan önce 60 yaş üstü bir tanıdığına her akşam pide götürürken yol üstünde gördüğü köpekleri beslediğini söyleyerek, "Dün akşam köpekleri beslediğim sırada arkamdan sopa atıldı. Balkonlardan bir şeyler atmaya başladılar. Bazı yerlerimde ve sırtımda çizikler mevcut. Hayvanları istemediklerini, saldırdığını söylediler. Köpeklerin hiçbiri saldırmıyor, hepsi kendi gölgesinden korkan hayvanlar. Bayan olarak tek başıma olmama rağmen erkeklerin kayısılar, patatesler, soğanlar, site içindeki yetişkinlerin tahta parçası fırlatmaları çok garibime gitti. Devamlı biz şiddete maruz kalıyoruz; ama ilk defa bu kadar topluluk halinde şiddete maruz kaldık. Bir tek ben değil, dernekler, gönüllüler devamlı bunlarla karşı karşıya kalıyorlar. 'Sokaklar hayvanların' dememize rağmen bunu kabullenemiyorlar. Sokaktaki hayvanları beslememiz en doğal hakkımız" diye konuştu.

YİNE TARTIŞTILAR

Basın mensuplarına göstermek için beslediği köpeklerin yanına giden Özgünlü ile site sakinleri arasında yine tartışma çıktı. Köpeklerin çevreye kötü koku yaydığını ve çocuklarının korkudan dışarıya çıkamadığını belirten site sakinleri ile hayvansever Özgünlü'nün, basın mensuplarının önündeki tartışması arbedeye döndü. Daha sonra araya çevredekiler girerek tarafları ayırdı.

'HAYVANSEVERLERE BİR DÜŞMANLIĞIMIZ YOK'

Site sakinleri, hayvanların durumunu ilgili yerlere bildirdiklerini ancak bir çözüm bulunmadığını söyledi. Bir site sakini, "Buraya kasaplar getiriyor etleri atıyor. Hayvanlar yemiyor. Sıcakta koku yapıyor. Onların sağlığı için de bizim sağlığımız için de kötü. Bir sürü çoluk çocuk var. Herkes gelip geçiyor. Kokudan durulmuyor. Biz de diyoruz ki 'burada olmasın başka bir yerde olsun'. Her taraf yemek artığı, köpek pisliği. Saldırı yaşıyoruz, eşimi ısırdılar, hastane kaydımız var. Kapıdan dışarıya çıkamıyoruz. Pis kokunun içinde kalıyoruz. Bu inşaat alanları madde kullanan gençlerin yeri oldu. Bu alanın düzenlenmesini istiyoruz. Hayvanseverlere karşı bizim bir düşmanlığımız yok. Yeri geliyor biz de besliyoruz. Ama böyle de olmaz. Sitenin içinde köpek bana saldırıyor. Çocuğumu sitenin içine salamıyorum. Çıkıp yürüyüş yapamıyorum. Sabaha kadar köpek sesinden uyuyamıyoruz. Camımızı kapımızı açamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA