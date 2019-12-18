Ankara sis altında

18.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:09

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü Ankara'da, şehrin üzerine çöken sis bulutunun gökyüzünden görünümü hayran bıraktı.



Son 2 gündür yaşanan yoğun sis Başkent'te etkili oluyor. Cadde ve sokaklarda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, sis yoğunluğu geceleri daha da artıyor. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik de olumsuz etkileniyor.



Sisin olumsuz etkilerinin yanı sıra görsel güzellikler de ortaya çıkıyor. Sis altında kalan Ankara'nın uçaktan çekilen fotoğraflarında şehrin üstüne çöken sis bulutunun içinden yükselen binaların görüntüsü görenleri hayran bırakıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA