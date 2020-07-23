ANKARA Sinan Aygün Ayasofya için bu el öpülür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA Sinan Aygün Ayasofya için bu el öpülür

Sinan Aygün: Ayasofya için bu el öpülürANKARA Ticaret Odası (ATO) eski başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için davet beklediğini söyledi.

ANKARA Sinan Aygün Ayasofya için bu el öpülür
23.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:53

Sinan Aygün: Ayasofya için bu el öpülür

ANKARA Ticaret Odası (ATO) eski başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için davet beklediğini söyledi. Aygün, "Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür" dedi.

Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı mektupla ilgili DHA'ya konuştu. Aygün, 2004-2005 yılından bu yana ATO Başkanlığı sırasında da Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda çalışmalar yaptığını ve bunu zaman zaman da gündeme getirdiğini söyledi. 2011 yılında milletvekili olunca Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini anımsatan Aygün, "Bir cevap gelmedi o zaman. 2012 yılında bir canlı yayındayken muhabir arkadaş, 'Ayasofya'nın açılması konusunda soru önergesi vermiştiniz, bir cevap geldi mi' Niye Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıyorsunuz? Ayasofya'yı Tayyip Erdoğan mı kapattı ki o açsın?' diye sordu. 'Ayasofya Atatürk zamanında müze oldu; ama şu anda güçlü bir hükümet ve iktidar var, istiyorsa burayı açabilir' dedim. Televizyondaki psikolojinin etkisiyle 'açsın burayı gidip elini öpeceğim, açılışta da yanında duracağım' dedim" ifadelerini kullandı.

'DAVET BEKLİYORUM'

Aygün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonra Twitter'da kendisiyle ilgili 'Ayasofya açıldı ne yapacaksın, sözünde duracak mısın?' gibi 1000'e yakın tweet atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bende bundan etkilendim. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına bunu anlatan mektup yazdım. Orası normal açılmış olsaydı cuma günü kendim gidecektim. Ama gördüm ki bir kısıtlama var. Bu pandemiden dolayı sadece davetliler gidecek. O yüzden 'davetiye gelirse giderim' dedim, hem o tweetlere karşı 'bakın ben görevimi yaptım' diye. Ama bana hala cevap gelmedi. Geç mi? Hayır geç değil. Eğer bana telefonda bile davet gelmiş olsa yarın sabah 07.00'de yola çıkarım İstanbul'da olurum. Cuma namazını eda ederiz. Şu anda davet bekliyorum. Ayasofya'ya gitmekten cuma namazı kılmaktan Tayyip Bey ile orada gözükmekten bu anlamda hiçbir yanlış olacağını düşünmüyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Ayasofya'nın açılması benim idealimdi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, elini öperim niye öpmeyeyim. Benden de 5 yaş büyük. Ama kendisi öptürür mü onu bilmem. Benden küçük de olmuş olsaydı Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür."

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Politika
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Başsavcılık'tan 'savcı intihar girişiminde bulundu' iddialarına yalanlama geldi
Başsavcılık'tan "savcı intihar girişiminde bulundu" iddialarına yalanlama geldi
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Hulusi Akar Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: ANKARA Sinan Aygün Ayasofya için bu el öpülür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 15:53:07. #1.15#
title