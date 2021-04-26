Ankara Seymenler Kulübü'nden ABD Başkanı Biden'a protesto
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Ankara Seymenler Kulübü'nden ABD Başkanı Biden'a protesto

Ankara Seymenler Kulübü'nden ABD Başkanı Biden'a protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını sözde 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdığını ilan etmesi üzerine, ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'nin önünde toplanan Ankara Seymenler Kulübü üyeleri, Biden'ı protesto etti.

ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını sözde 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdığını ilan etmesi üzerine, ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'nin önünde toplanan Ankara Seymenler Kulübü üyeleri, Biden'ı protesto etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını sözde 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıması üzerine tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçiliği'nin önünde toplanan Ankara Seymenler Kulübü, Başkan Biden'ı yaptıkları gösteri ile protesto etti. Kınama açılamasını ise grup adına Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir okudu.

"Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir"

Türkiye'nin söz konusu meselede alnının ak olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Türk Milleti'nin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti, ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir ve bu kapsamda hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır, ahlaksızdır. ABD kendi tarihine bakacak olursa Vietnam'da, Kore'de, Kamboçya ve Laos'da, Afganistan'da, Irak'ta, Hiroşima ve Nagazaki'de milyonlarca insanı ayrıca kendi topraklarında yaşam süren milyonlarca Kızılderilileri nasıl katlettiği ve zulme uğrattığı dünya gözünün önündedir. Ermenistan'ın, Ermeni terör saldırılanında 31 diplomatımızı şehit edişleri hafızalarımızdadır. Yüce Türk Milleti olarak aziz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. ABD ve Ermenistan'ın yaşından büyük olan şanlı tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer alan Seymenlerimiz, dün olduğu gibi, bugün de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yanında, devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü ilkesinin yılmaz savunucularıdır. ABD ve yandaşları tarafından ülkemiz adına yapılan soykırım iddia ve iftiralarını Türk Milleti adına reddediyor, kendilerine iade ediyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Ankara Seymenler Kulübü'nden ABD Başkanı Biden'a protesto
Ankara Seymenler Kulübü'nden ABD Başkanı Biden'a protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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