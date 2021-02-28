Ankara Şeker Fabrikası'ndan, 77 bin 500 ton şekerle üretim rekoru
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Ankara Şeker Fabrikası'ndan, 77 bin 500 ton şekerle üretim rekoru

28.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 08:57
Ankara Şeker Fabrikası'ndan, 77 bin 500 ton şekerle üretim rekoru

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), Ankara Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 döneminde fabrika tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaşarak, 677 bin 806 ton şeker pancarından, 77 bin 500 ton şeker elde ettiğini açıkladı.

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), Ankara Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 döneminde fabrika tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaşarak, 677 bin 806 ton şeker pancarından, 77 bin 500 ton şeker elde ettiğini açıkladı.

TÜRKŞEKER'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara Şeker Fabrikası'nın 2020- 2021 üretim döneminde 59 yıllık fabrika tarihinin en yüksek üretim verilerin ulaştığı kaydedildi. Fabrikanın pandeminin kısıtlayıcı etkilerine rağmen günlük pancar işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Son 30 yılın en uzun soluklu maratonunun yaşandığı 2020- 2021 üretim dönemi sonunda fabrika, 59 yıllık fabrika tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaştı. Pandeminin kısıtlayıcı etkisine rağmen vites artırarak günlük pancar işleme kapasitesinin üzerine çıkan Ankara Şeker Fabrikası, pancarın yan ürünü olan küspe ve melas üretiminde de tüm zamanların en yüksek üretimi gerçekleştirdi. Tüm zamanların en çok pancarının işlendiği 2020- 2021 üretim döneminde fabrika, 2020- 2021 üretim döneminde 677 bin 806 ton pancarı işleyerek, 77 bin 500 ton şeker üreterek tüm zamanların en yüksek şeker üretim rekoruna imza attı"


Ankara Şeker Fabrikası'ndan, 77 bin 500 ton şekerle üretim rekoru

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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