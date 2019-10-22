Ankara-şehit uzman onbaşı umut çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-detay

Ankara-şehit uzman onbaşı umut çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-detay

Ankara-Şehit Uzman Onbaşı Umut Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-Detay.

22.10.2019 15:47
Ankara-şehit uzman onbaşı umut çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-detay

Ankara-Şehit Uzman Onbaşı Umut Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-Detay

Kaynak: DHA
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