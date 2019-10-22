Ankara-şehit uzman onbaşı umut çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-detay
Ankara-Şehit Uzman Onbaşı Umut Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-Detay.
22.10.2019 15:47
Ankara-Şehit Uzman Onbaşı Umut Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-Detay
Kaynak: DHA
Ankara-Şehit Uzman Onbaşı Umut Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı-Detay
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