Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

14.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:54
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otobüsü AŞTİ'de durdurdu.

Bagajlarda arama yapan ekipler, 2 yolcuya ait bavulda 2 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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