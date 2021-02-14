Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otobüsü AŞTİ'de durdurdu.
Bagajlarda arama yapan ekipler, 2 yolcuya ait bavulda 2 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan