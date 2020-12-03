Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Engelliler Günü' programı
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Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Engelliler Günü' programı

03.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:31
Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Engelliler Günü' programı

ANKARA Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, '3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü' programı düzenlendi.

ANKARA Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, '3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü' programı düzenlendi.

Hastanede düzenlenen programa, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı sporcuları ile antrenör Ahmet İlker Akın ve hastane personeli katıldı. Burada konuşan Surel, "Bakıyoruz görünen hiçbir engeli olmayan sporcularımız, çalışanlarımız bir yol kat edemezken tırnak içinde söylüyorum ki sözde engelli olan vatandaşlarımız, milli sporcularımız bize o kadar büyük sevinçler yaşatıyor. Demek ki engel kolda, bacakta değil, insanın yüreği tam olacak, zihni tam olacak. Biz kolu bacağı her şeyi tam yerindeki milli takımlarımızın bize yaşatamadığı sevinci paralimpik futbol takımımızın başarıları ile yaşadık. Bu başarıların, bizim insanımıza imkan verildikçe de artacağını düşünüyorum" dedi.Surel, pandemi nedeniyle tüm etkinlikleri sonlandırdıklarını hatırlatarak, "Ama Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde o kadar kıymetli bir süreç yürüyor ki bugünü hafif geçiremezdik. En azından böyle bir küçük buluşma ile yaptığınız işin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu burada bir kere daha tekrar etmek istedik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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