Ankara Şehir Hastanesi'nde 33 koronavirüs hastası hamileden 32'si aşısız

ANKARA Şehir Hastanesi'nde 8'i yoğun bakımda 25'i serviste koronoavirüs tedavisi gören 33 hamile kadından sadece sağlık görevlisi Büşra Özgen, aşı olurken diğerleri yaptırmadı. Büşra Özgen, çift doz aşılı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 33 hamile kadından sadece diyaliz merkezinde sağlık görevlisi olarak görev yapan Büşra Özgen, Covid-19 aşısını yaptırdı. Diğer 32 hamile ise aşısını yaptırmadı. Aşısını yaptıran Büşra Özgen'in de aralarında bulunduğu 25 gebenin serviste tedavisi devam ederken, 8 anne adayı ise yoğun bakımda hastalığı yenmek için mücadele ediyor.

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, İsrail'de yapılan çalışmada gebeliğinde mRNA aşısı olanların gebelikten sonra hem bebeğin kordon kanı hem anne sütünde Covid-19 antikorunun tespit edildiğini gösterdiğini hatırlatarak, "Bu da çok güzel bir veri. Bu nedenle anneleri emzirme konusunda destekliyoruz. Anne sütü, göbek kordonu ve plasentada hiçbir şekilde virüs izole edilemedi. 1.5 senedir çok çalışma yapıldı. Anne adayları gebe kalmadan önce mümkünse aşılansınlar. Gebeyken karar verdiyseler çalışmaları incelesinler. Hepsini aşı olmaları yönünde motive etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Nursima ÖZONUR- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,-