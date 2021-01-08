Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

08.01.2021 13:50 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:23
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

SAĞLIK Bakanlığı'nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 'Aşı Uygulama Odası' oluşturuldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 'Aşı Uygulama Odası' oluşturuldu. 

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıda, Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı. Genelge doğrultusunda aşı uygulamalarının yapılacağı hastanelerde tedbirler alınmaya başlandı. Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde de bu kapsamda 25 adet aşı uygulama odası oluşturuldu. Hastanedeki aşı odaları görüntülendi. Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için aşı odalarının yanında müdahale odası da oluşturuldu.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, hastanede 25 aşı odası oluşturduklarını belirterek tüm koşulların aşılamaya uygun hale getirildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayaaslan, aşı odalarının hastanedeki diğer polikliniklerden uzak, aşı için gelen hastaların temas etmeyeceği şekilde ayarlandığını bildirerek, şöyle dedi: "Hastalar, güvenlik görevlileri tarafından refakat edilerek aşı odalarına getirilecekler. Öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üzerinde hastalar aşılanacak. Bunlar e-nabız üzerinden randevu alarak gelip aşılanabilecekler. Koşullarımız oldukça yeterli. Hastalar birbiriyle temas etmeyecek şekilde gelip aşılarını olabilecekler. Herkes randevu alarak gelecek. Kişiler sıra beklemeden işleyecek bu sistem. 65 yaş üstü olanlar aile sağlığı merkezinde de aşılarını olabilecekler. Buraya geldikten sonra her seferinde bir kişi odaya alınacak. Bu odalarda aşıları yapılacak. Sonra da herhangi bir olumsuzluk olmadan aşı olan kişiler hastaneden ayrılmayacaklar. Yan etki durumunda ya da alerji durumunda müdahale etmek amacıyla 15 dakikalık sürenin hastanede ya da aile sağlık merkezinde geçirilmesi öneriliyor. Olumsuzluk yaşanması halinde aşı polikliniklerinin hemen yanında müdahale odası var. Bunun için de her türlü olaya müdahale edecek şekilde ilaç bulunduruyoruz" dedi.Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, bin ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası oluşturulacak. Her 10 aşı uygulama odası için 1 sorumlu hekim görevlendirilecek.

- Ankara
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Enis Arıkan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 14:37:49. #1.14#
title