Ankara Sanayi Odası'nın 55. Gurur Yılı

Ankara Sanayi Odası 55. yaşının gururunu yaşıyor. 18 Kasım 1963 tarihinde bir grup sanayicinin önderliğinde kurulan Ankara Sanayi Odası, "Başkentin Sanayisinden Sanayinin Başkentine" sloganıyla 55 yılda Ankara'yı Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi haline getirdi.

Ankara Sanayi Odası, 18 Kasım 1963 yılında kurulurken, bu sene 55. yaşının gururunu yaşıyor. Bu süreçte ASO'nun 35 meslek grubunda üye sayısı 8 bini aşarken, Ankara 13 organize sanayi bölgesiyle eskiden beri sahip olduğu savunma sanayisindeki üstünlüğünü pekiştirmenin yanı sıra, sağlık teknolojileri, elektrik, gıda, yazılım, iş ve inşaat makineleri imalatında da atılım yaparak üst sıralara yerleşti. Bu süreçte ASO'nun mesleki eğitimle ilgili çalışmaları da Türkiye'ye örnek olmaya devam etti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 55. yaşını kutlayan ASO'nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO, 55 yıldır üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğu ile başkentin sanayisini sanayinin başkentine dönüştürmeye çalışıyor. ASO, Ankara'nın bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini üreten 55 yıllık bir güç birliği. ASO ile Ankara, artık kendisine dünya kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye'nin önemli bir gücü" diye konuştu.

"ASO'nun 55 yıllık tarihinde hem Ankara hem de Türkiye sanayisi çok önemli mesafeler kat etmiştir. ASO, Ankara için olduğu kadar Türkiye ekonomisi ve sanayisi için de çok önemli bir kurum olmuştur" diyen Özdebir şöyle devam etti:

"Ankaralı sanayiciler, bugün dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi mamulleri ihraç eder noktaya gelmiştir. Ankara sanayisi gelişirken ASO ise Türkiye'de sanayinin ve ekonominin gelişmesinde anahtar bir kurum haline gelerek görüşleri merak edilen, söyledikleri ciddiyetle takip edilen bir kurum olmuştur. Odanın kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisi ve sanayisi hakkında dile getirdiği görüşleri ise sanayinin gelişimini nasıl yönlendirdiğini ortaya koymaktadır. "

Özdebir, ASO'nun kuruluşundaki ruhu korumaya devam edeceklerini ve Ankara'yı sanayinin de başkenti yapmak için bütün güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

ASO Yönetim Kurulunun kararıyla 55. yıl için herhangi bir kutlama yapmayacaklarını da dile getiren Özdebir, "Ülkemize yönelik dış kaynaklı finansal saldırılar nedeniyle birçok sanayicimiz sıkıntı yaşamaktadır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla bu dönemde kutlama yapmak yerine, sanayicilerimizin sorunlarını çözmeye odaklanmak istedik. Türkiye'nin bu sıkıntıları bir an evvel aşıp, güzel günlere kısa sürede ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA