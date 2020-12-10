Ankara Sanat Tiyatrosu Ihlamur Sokak'taki salonu bir yıl daha kullanabilecek

Tiyatrocu Asaf Çiğiltepe öncülüğünde, 6 Aralık 1963'te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu, 6 Aralık'ta, Ihlamur Sokak'ta yarım asrı aşkın süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salondan maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AST'nin dijitale aktarılmış oyunlarının satın alınarak, Çankaya Belediyesinin YouTube kanalından yayınlanacağını ve Belediyenin bütün salonlarının ücretsiz olarak AST'nin kullanımına açılacağı belirtildi.

Ayrıca, Kızılay'daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmelerin yürütüleceği, salonun bir yıl daha tiyatronun kullanımında kalacağı kaydedildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun, 58 yıl boyunca oyunlarıyla kültür ve sanat etkinlikleri ile gençlerin yetişmesinde emeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara'nın markasıdır, bir tarihtir. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi, bizim kabul edebileceğimiz bir konu değil. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunlarını alarak, Çankaya Belediyesi YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Belediyemizin salonlarını ücretsiz olarak kullanıma açacağız. Kızılay'daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmeler yürütülecek."

Kaynak: Hürriyet