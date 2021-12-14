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Ankara-Samsun yolunda trafik kazası;3 yaralı

Ankara-Samsun yolunda trafik kazası;3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesi Ankara- Samsun Yolu, Kırıkkale istikametine 46. km'de meydana gelen kazada 07 CDT 27 plakalı otomobil ile 41 LP 861 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü olarak verildi. - ANKARA

Ankara-Samsun yolunda trafik kazası;3 yaralı

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