Ankara-Samsun Yolu'ndaki köprülü kavşak çalışmaları ocak ayında tamamlanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara-Samsun Yolu'ndaki köprülü kavşak çalışmaları ocak ayında tamamlanacak

Ankara-Samsun Yolu'ndaki köprülü kavşak çalışmaları ocak ayında tamamlanacak
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Samsun Yolu'ndaki köprülü kavşak çalışmalarının ocak ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara- Samsun Yolu'ndaki köprülü kavşak çalışmalarının ocak ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Yolu'ndaki 3 köprülü kavşak yapım işinin tam kapasite olarak sürdürüldüğü, köprülü kavşakların en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Yapılacak alt ve üst geçitlerin tamamlanacağı tarihlere yönelik ise şunlar kaydedildi:

"Eşref Akıncı Alt Geçidi yapım işi için 2 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Mavi Göl Üst Geçidi yapım işi için 1 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Kayaş 19 Alt Geçidi yapım işi için 14 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış ve 27 Eylül 2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2022 ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır."

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

 Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

 Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title