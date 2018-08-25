Ankara-Samsun Otoyolu'nda Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Ankara-Samsun Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan yolun her iki şeridinde de yoğunluk dikkati çekiyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik yoğunluğu nedeniyle kent giriş çıkışı ile güzergah üzerinde tedbirleri artırdı.

Kontrol kapsamında alkol, emniyet kemeri, kimlik kontrolleri yapılan sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılarak, trafiğin yoğun olmasından dolayı özellikle aşırı hızdan kaçınılması konusunda uyarılıyor.

Ekipler tarafından drone ile yapılan denetimlerde ise kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Bin 400 polis memuru ile 750 jandarma personelinin görevlendirildiği trafik denetimleri ile trafik kazalarının ve buna bağlı yaralanma ve ölümlerin önlenmesi hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramında hayata geçirilen "Kırmızı Düdük" projesi kapsamında, durdurulan araçlardaki çocuklara trafik kuralları hakkında kısa bilgi verilerek, cep telefonu kullanma, hatalı sollama, aşırı sürat gibi kural ihlallerinde araç sürücüsünü uyarmaları isteniyor.