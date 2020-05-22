Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu
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Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu

Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu Ramazan Bayramı öncesi yollarda araç yoğunluğu Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesini alarak yollara akın etti.

22.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:47

Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu

Ramazan Bayramı öncesi yollarda araç yoğunluğu

KIRIKKALE - Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesini alarak yollara akın etti. Ankara-Samsun kara yolundaki denetimlerde oluşan araç kuyruğu da drone ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanmasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara akın etti. Ankara-Samsun kara yolu üzerindeki Kayadibi Mevkisinde ortak uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerince, sürücülerin ve yolcuların tek tek ateşleri ölçüldü. Özel araçlarının yanı sıra toplu taşıma araçlarını kullananların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi. Kontroller sırasında Doğu ve Batı istikametinden gelen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Araç trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Gün boyunca trafik denetimlerinin devam edileceği öğrenildi.

Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu

Kaynak: İHA

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