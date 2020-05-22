Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu
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Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesini alarak yollara akın etti.

Ankara-Samsun karayolunda araçlar tek tek durduruldu
22.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:34

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesini alarak yollara akın etti. Ankara-Samsun karayolundaki denetimlerde oluşan araç kuyruğu da drone ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanmasının ardından bu süreyi memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara akın etti. Ankara-Samsun karayolu üzerindeki Kayadibi mevkisinde ortak uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerince, sürücülerin ve yolcuların tek tek ateşleri ölçüldü. Özel araçlarının yanı sıra toplu taşıma araçlarını kullananların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi. Kontroller sırasında Doğu ve Batı istikametinden gelen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Araç trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Gün boyunca trafik denetimlerinin devam edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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