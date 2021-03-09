ANKARA-Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon 19 gözaltı
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ANKARA-Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon 19 gözaltı

09.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:59

Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon: 19 gözaltıANKARA'da polisin sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon: 19 gözaltı

ANKARA'da polisin sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

ANKARA-Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon 19 gözaltı
ANKARA-Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon 19 gözaltı
ANKARA-Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon 19 gözaltı
ANKARA-Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon 19 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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