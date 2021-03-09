ANKARA-Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon 19 gözaltı
09.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:59
Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon: 19 gözaltıANKARA'da polisin sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye operasyon: 19 gözaltı
ANKARA'da polisin sahte parayla uyuşturucu alışverişi yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı