: Ankara sahte banka görevlisi operasyonu: 25 gözaltı

14.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:49

Sahte banka görevlisi operasyonu: 25 gözaltı

ANKARA polisi, telefonda kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, internette Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yaptıkları belirlenen 25 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, telefonda kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp, başkalarına ait kart bilgilerini ele geçirerek, internet ortamında SGK primi, MTV ödemeleri ve kurumlara ait borçların ödemesini yapan 25 kişi tespit edildi. Ekipler, adresleri belirlediği dolandırıcılık çetesine yönelik Mersin, Antalya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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