Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve...
Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır.
04.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:38
Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır."
Kaynak: AA