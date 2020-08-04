Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve... Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır.

Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır." Kaynak: AA