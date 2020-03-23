ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 2
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 2.
23.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:01
ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu - 2
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA