Ankara-Riyad İlişkileri Kaşıkçı Davasını Etkiler mi? - Haberler
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Ankara-Riyad İlişkileri Kaşıkçı Davasını Etkiler mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın davasının son duruşması 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın davasının son duruşması 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk iki duruşmasına Türkiye'deki birçok diplomatik misyon ile uluslararası ve ulusal basının büyük ilgi gösterdiği davanın beşinci celsesine katılım azdı

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