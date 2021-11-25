Ankara-Riyad İlişkileri Kaşıkçı Davasını Etkiler mi?

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın davasının son duruşması 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk iki duruşmasına Türkiye'deki birçok diplomatik misyon ile uluslararası ve ulusal basının büyük ilgi gösterdiği davanın beşinci celsesine katılım azdı

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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