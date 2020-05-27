Ankara Ramazan Bayramı'nda Sessiz
Ramazan Bayramı'nın ilk günü Ankara'nın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamaların da etkisiyle sessizlik hakimdi.
27.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:48
Ramazan Bayramı'nın ilk günü Ankara'nın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamaların da etkisiyle sessizlik hakimdi
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DailyMotion.com