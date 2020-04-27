ANKARA Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni damardaki...
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ANKARA Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni damardaki...

Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni damardaki pıhtılaşmaHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

ANKARA Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni damardaki...
27.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:23

Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni damardaki pıhtılaşma

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalığında, ayak parmaklarının mavi ve mor renge dönüşmesi semptomunun, damar içindeki pıhtılaşmadan kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'li doktorların, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı semptomunun koronavirüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığı yönündeki araştırmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, bu ve bunun gibi bulguların koronavirüs sürecinin ilk başlarında dikkat çekmediği ve yeni farkına varıldığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Önce 100, 200 vaka yayınlanırken bir kaç yüz vakada bir görülen bulgular yer almıyordu. Geniş seriler yayınlanmaya başlanınca tecrübe binler, yüzbinler, milyonlarla ifade edilince artık nadir görülen bazı bulgular da dikkat çekmeye başladı" dedi.

'VİRÜS DAMAR İÇİNDE PIHTILAŞMAYA NEDEN OLUYOR' Koronavirüsün, damar içi tıkanıklığa yol açtığına vurgu yapan Prof. Dr. Ceyhan, "Bu son derece mantığına uyan bir şey. Virüs çok belirgin şekilde damar içi pıhtılaşmaya yol açıyor. Kalpte de bazı problemlerin ortaya çıkmasının nedeni bu. Akciğerde bazen ağır tabloların ortaya çıkmasının nedeni de bu. Virüsün koku sinirini takip ederek beyine ulaşması, orada beyin dokusunda, beyin intihabı yaptığını Türkiye'de de gördük. Sara hastalığı nöbetlerine benzer nöbetler yaptığı, tat alma, koku alma duyusundaki bozukluklar yavaş yavaş ortaya çıktı; ama yeni belirtiler virüsün mutasyona uğramasıyla alakası yok. Baştan itibaren vardı. Bunların nedeni araştırılırken ölen hastaların otopsisine bakıldı. Beyinde virüse rastlanmadı. Sonradan anlaşıldı ki bunun da esas nedeni bu virüsün neden olduğu damar içindeki pıhtılaşma. Kollarda, bacaklarda olduğu zaman bu pıhtı en uç noktaya, büyüklüğüne göre gidip atar damarı tıkıyor. Tıkayınca o bölge kanlanmıyor. Önce bir üşüme o bölgede, his kaybı, soğukluk ortaya çıkıyor. Bir süre içinde orası artık oksijenlenmediği için mavi, mor renk değişikliği ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Bunun devamında kangren vakalar rapor edildiğini kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, "Kolu, bacağı kesilmek zorunda kalan hastalar oldu. Burada damar içi pıhtılaşma çok önemli faktör, tedavide de biz bunu önleyici ilaçlar kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU TABLO 1'İNCİ HAFTANIN SONUNA DOĞRU OLUYOR'

Ayak parmağının mavi veya mor renge dönüşmesinin erken süreçte görülmediğinin altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tablonun ortaya çıkması hastalığın birinci haftasının sonuna doğru olduğu için çoğu hasta koronavirüs tanısı almış oluyor. Sadece hiç ateş, öksürük olmadan, parmağında morluklarla, renk değişikliğiyle başvuran hasta pek yok. Bu damar içi pıhtılaşmaya yol açan birçok hastalıkta da görülebilir. Bunu hemen koronavirüse yormamak lazım, eğer bir hafta içinde ateş ve öksürükle giden bir hastalık geçirmediyse" diye konuştu.

ANKARA Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni damardaki...

Kaynak: DHA

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