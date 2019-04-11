Ankara Pompalı Tüfekle Market Soygunu Kamerada

Pompalı tüfekle market soygunu kamerada

ANKARA'da, pompalı tüfek ve tabancayla girdikleri bir benzin istasyonundaki markette, çalışan kişiyi tehdit eden ve kasadaki 90 TL'yi alıp kaçarken 60 TL'sini düşüren 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahlı soygun, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Kızılcahamam ilçesine bağlı Ankara-Bolu Karayolu üzerindeki bir benzin istasyonundaki markette meydana geldi. Gece saatlerinde, plakasız ve kiralık beyaz bir araçla benzin istasyonuna gelen 4 kişi, ellerindeki silahlarla arabadan inerek markete girdi. Aynı tarzda kıyafet giyip, tek tip maske takan Yunus E.N., Nurettin T., Oğuzhan D. ve ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli, ellerindeki silahları market çalışanına doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Market çalışanın direnmesi üzerine şüphelilerden biri tek el ateş ederken, diğer şüpheliler kasadaki 90 TL'yi alarak hızla olay yerinden kaçtı. Market çalışanı olayda şans eseri yara almazken, olay yerinden kaçan şüpheliler, çaldıkları 90 TL'nin 60 TL'sini market içerisinde düşürdü.

Market çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Önce kiralık aracın izine ulaşan ekipler, oradan yola çıkarak şüphelilerden Yunus E.N., Nurettin T. ve Oğuzhan D.?yi gözaltına aldı. Yapılan arama çalışmalarında, olayda kullanılan silahlar, maskeler ve kıyafetler de ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, soygunu gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Ayrıca olayda kullandıkları tek tip maske ile kıyafetleri de, kısa süre önce Kızılay bölgesinden aldıklarını belirttiler.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA