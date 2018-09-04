Ankara Polisinin Fetö'den Aradığı Kadın Samsun'da Yakalandı

Ankara polisi tarafından Fetgullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan bir kadın Samsun'da yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama müzekkeresi çıkartılan ve Ankara polisi tarafından arandığı öğrenilen G.S. adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Atakum ilçesi Kamalı TOKİ Blokları'nda yakalandı. Gözaltına alınan G.S., Samsun Adliyesine sevk edilerek Ankara'daki savcıya ve nöbetçi mahkemeye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. G.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.S.'nin kocasının polis memuru olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine konulduğu öğrenildi. - SAMSUN