Ankara Polisine Özel Güvenlik Denetleme Eğitimi Verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına özel güvenlik denetleme eğitimi verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince verilen eğitime, merkez ve ilçelerinde görevli 169 polis memuru katıldı.

Eğitim alan polisler, özel güvenlik izni bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar, özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim kurumları ve alarm izleme merkezlerini denetleyebilecek.

Uygulamayla özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik hizmeti alan yerlerin daha etkin ve verimli denetlenmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetleme ekiplerinin, başkentte faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle alkol servisi yapılan tüm işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda kusuru bulunan işletmelere yılın ilk üç ayında 65 bin 246 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.