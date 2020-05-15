Ankara polisinden "Papel Operasyonu" Ankara polisinden "Papel Operasyonu" Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisi, vatandaşı Papel adını verdikleri platformda araba satma bahnesi ile dolandıran çeteyi çökertti.

Ankara polisinden "Papel Operasyonu"

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisi, vatandaşı Papel adını verdikleri platformda araba satma bahnesi ile dolandıran çeteyi çökertti. Papel adı verilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İnternet sitelerini kullanarak araba satmak bahanesi ile vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen çeteye Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Çetenin vatandaşa, Papel adını verdikleri platformda açık arttırma usulü ile sözde otomobil satarak kapora ve teminat adı altında ön ödeme alıp dolandırdığı ortaya çıktı. Çete üyeleri S.O., R.B., A.H., S.H., E.Y. ve F.T. isimli zanlılar Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı. Yapılan 2 aylık dinleme ve teknik takip neticesinde ülke genelinde 49 olay aydınlatıldı.

2 yıldır cezaevi kaçağı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde çete üyesi S.O. isimli şüphelinin aynı yöntemi kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 2018 yılı içerisinde yakalandığı ancak cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. S.O.'nun 138 adet aranma kaydı olduğu, sonuçlanan 23 dosyadan toplamda kesinleşmiş 36 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA