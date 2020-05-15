Ankara polisinden "Papel Operasyonu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara polisinden "Papel Operasyonu"

Ankara polisinden "Papel Operasyonu" Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisi, vatandaşı Papel adını verdikleri platformda araba satma bahnesi ile dolandıran çeteyi çökertti.

Ankara polisinden 'Papel Operasyonu'
15.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:48

Ankara polisinden "Papel Operasyonu"

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisi, vatandaşı Papel adını verdikleri platformda araba satma bahnesi ile dolandıran çeteyi çökertti. Papel adı verilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İnternet sitelerini kullanarak araba satmak bahanesi ile vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen çeteye Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Çetenin vatandaşa, Papel adını verdikleri platformda açık arttırma usulü ile sözde otomobil satarak kapora ve teminat adı altında ön ödeme alıp dolandırdığı ortaya çıktı. Çete üyeleri S.O., R.B., A.H., S.H., E.Y. ve F.T. isimli zanlılar Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı. Yapılan 2 aylık dinleme ve teknik takip neticesinde ülke genelinde 49 olay aydınlatıldı.

2 yıldır cezaevi kaçağı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde çete üyesi S.O. isimli şüphelinin aynı yöntemi kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 2018 yılı içerisinde yakalandığı ancak cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. S.O.'nun 138 adet aranma kaydı olduğu, sonuçlanan 23 dosyadan toplamda kesinleşmiş 36 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara polisinden 'Papel Operasyonu'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Serdar Ortaç Yasemin Özilhan
Spor Ali Koç Hasan Şaş Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ankara polisinden "Papel Operasyonu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 02:26:57. #1.14#
title